Alexander Caniggia insultó a una inspectora de tránsito: "Gorda inmunda, hija de put..."

Alexander Caniggia volvió a causar repudio con otro de sus videos y, a pesar de que casi todo lo que el muchacho comparte en las redes es de carácter detestable, esta vez, el hijo de Mariana Nannis, pisó el pasto.

En esta ocasión, Alexander se filmó mientras insultaba duramente a una inspectora de tránsito de la Ciudad, que, según parece, debió cortarle el pasó.

"Esta gorda hija de p... y muerta de hambre no me dejó pasar porque hay un corte. Encima para dejarme pasar, me pide el DNI. ¿No sabe quién soy? Así está la gorda hija de p... parada ahí", vocifera el muchacho, a quien parece sentirse intocable a fuerza de portar un apellido al que deshonra cada 5 minutos.

Mirá el video!

Que piensan de este video que subió @alexcaniggia insultando a esta mujer? pic.twitter.com/xTHLIG7AKR — ANGEL (@AngeldebritoOk) 1 de noviembre de 2018