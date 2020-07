Alexander Caniggia desafió otra vez la cuarentena: mostró su lujoso auto en la calle

Alexander Caniggia volvió a generar polémica desde las redes sociales.

El joven esta vez mostró su lujoso auto por las calles en medio de la cuarentena que rige en AMBA.

En el video que compartió en Instagram se lo puede ver simulando un intercambio de palabras con un limpia vidrios.

"¿Amigo, te puedo limpiar el vidrio?", le pregunta al mediático. "¿Qué pasa? Para, no salí de acá, sucio", le responde él en la grabación.

El excéntrico Alex salió a recorrer las calles con su lujoso auto cuando rige el aislamiento obligatorio y causó polémica.

“En esta cuarentena yo me elevo. Nada me para. Yo me muevo. Tuve ganas de un Mustang nuevo y para todos los barats yo promuevo”, expresó en su posteo.

No es la primera vez que el mediático se ve envuelto en esta clase de posteos ostentando su pasar económico.

Hace poco había compartido una imagen de una mesa llena de billetes de pesos.