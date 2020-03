Alexander Caniggia, acusado de maltrato psicológico

Macarena Herrera, novia de Alexander Caniggia, una de las personas que fue demorada por la policía por violar la cuarentena, escribió hace unos meses en su cuenta de Instagram.

“No dormí en toda la noche y me despierto con mensajes de la inmobiliaria volviéndome loca porque hoy firmábamos el contrato. Me voy a ir a la mierda, o sea, ya mismo dejo la facultad y todo, y este mes me voy a la mierda”, puso.

Y agregó: “No puede ser que la gente sea tan chota. Todos los muebles (que) compré, le hice gastar un montón de plata a mi papá y tengo que cancelar todo por una persona que no tiene palabra y porque un día antes de irnos a vivir juntos y en el aniversario de dos años de novios, mientras tomábamos el té me dice que me corta”.

Según el posteo que salió de la cuenta de Instagram de Macarena, el motivo por el cual Alexander se habría querido separar es “porque ‘no le conviene para el show tener novia’”. “¿Cómo podés ser tan forro de cagarte en alguien que te ama así? ¿Cómo? ¡¡No me entra!! Si eso no es maltrato psicológico, ¿qué mierda es?”.

Por último, indica: “Estoy destrozada, con muebles nuevos que me meto en el orto, quedando mal con mucha gente y aguantando una situación por el nivel de superficialidad que maneja el programa más tóxico de la República Argentina”.

Horas después, Macarena borró todos los mensajes y hoy se supo que alguien los hizo públicos recién ahora y se los hizo llegar a Yanina Latorre.

Según pudo saber el portal Teleshow, Macarena y Alexander están juntos, no hubo ninguna pelea en las últimas horas, y tampoco se separaron. De hecho, están pasando la cuarentena total en la casa que comparten en un country de Hudson.

La joven le contó a una de sus amigas que alguien “la traicionó”. Ocurre que los mensajes que se difundieron no fueron escritos en las últimas horas, sino hace seis meses, antes de que la pareja comenzara la convivencia. “Incluso ella tampoco escribió eso. Los editaron”, aseguran desde el entorno de Macarena, quien evitó hablar públicamente de lo sucedido.

