Alex Caniggia reveló por qué no sigue a nadie en las redes: "No la sigo a mi mamá ni a mi hermana"

Tras su picante cruce con Oscar Mediavilla, Alex Caniggia renunció la semana pasada al "Cantando 2020" (El Trece). El exparticipante había anunciado su decisión en "Los ángeles de la mañana", aunque todos creyeron que se trataba de una simple amenaza.

Tras no presentarse a la sentencia el lunes por la noche, el participante fue descalificado por la producción y Mediavilla opinó al respecto.

"Yo no lo eché, se fue solo. Por ahí se asustó. Se hubiera quedado, limpiaba a todos en el teléfono, por ahí me limpiaba a mí también", dijo el jurado.

Y el miércoles último, Alex Caniggia rompió el silencio y habló por primera vez tras su renuncia con Juan Pablo Godino para un live de PrimiciasYa.com y arrojó frases picantes contra Mediavilla.

"A mí no me eliminaron, yo renuncié. Lo que digo lo cumplo, no va conmigo si digo que renuncio y después vuelvo. Renuncié por él. Él no me clasifica si canto bien o mal. Si yo canto para el orto bueno que me ponga un 0, pero yo la vengo rompiendo y debería ser otro el puntaje, un 5, 6, 7 o 10", comenzó diciendo Alex sobre su salida del concurso.

En esa misma línea, agregó: "Pero se ve que este hombre mayor tiene bronca, envidia y me pone un 0. Ni en pedo vuelvo para que me ponga un 0 de nuevo. Ni loco vuelvo, renuncio y listo".

Luego le aclaró a Mediavilla a qué se dedica: "Yo hago de todo, youtuber, twitter, instagramer, pero no soy influencer... Eso de influencer no me va. Hago realitys, hice Caniggia Libre... También hice película, la de Bañeros 5. También soy cantante de trap en youtube. Él no hace nada, vive de la mujer".

Además, al ser consultado por Lizardo Ponce, Alex también apuntó contra el influencer: "Para mí ni fu ni fa ese pibe, no lo registro. Es un queso".

Y cuando se le preguntó por qué no sigue a nadie en la redes, ni siquiera a su familia, indicó: "No sigo a nadie porque nadie me interesa para seguir... Ni a mi hermana ni a mi madre. No sigo a nadie y listo".

Con respecto a su relación con Mariana Nannis, contó: "Ella está en Argentina, pero con mi mamá no nos vemos, por el tema del coronavirus. Por protección no nos vemos, pero le mandé un ramo de flores para el día de la madre".

