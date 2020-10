Alex Caniggia: "Mediavilla es un hombre mayor, no lo conoce nadie; en cambio mi apellido es internacional"

Tras su picante cruce con Oscar Mediavilla, Alex Caniggia renunció el lunes al "Cantando 2020" (El Trece).

El exparticipante había anunciado su decisión en "Los ángeles de la mañana", aunque todos creyeron que se trataba de una simple amenaza.

Tras no presentarse a la sentencia el lunes por la noche, el participante fue descalificado por la producción y Mediavilla opinó al respecto.

"Yo no lo eché, se fue solo. Por ahí se asustó. Se hubiera quedado, limpiaba a todos en el teléfono, por ahí me limpiaba a mí también", dijo el jurado.

Y este miércoles, Alex Caniggia rompió el silencio y habló por primera vez tras su renuncia con Juan Pablo Godino para un live de PrimiciasYa.com y arrojó frases picantes contra Mediavilla.

"A mí no me eliminaron, yo renuncié. Lo que digo lo cumplo, no va conmigo si digo que renuncio y después vuelvo. Renuncié por él. Él no me clasifica si canto bien o mal. Si yo canto para el orto bueno que me ponga un 0, pero yo la vengo rompiendo y debería ser otro el puntaje, un 5, 6, 7 o 10", comenzó diciendo Alex sobre su salida del concurso.

En esa misma línea, agregó: "Pero se ve que este hombre mayor tiene bronca, envidia y me pone un 0. Ni en pedo vuelvo para que me ponga un 0 de nuevo. Ni loco vuelvo, renuncio y listo".

LEER MÁS Oscar Mediavilla volvió a disparar contra Alex Caniggia: "Todavía estoy tratando de averiguar cuál es su profesión"

Luego le aclaró a Mediavilla a qué se dedica: "Yo hago de todo, youtuber, twitter, instagramer, pero no soy influencer. Hago realitys, hice Caniggia Libre... También hice película, la de Bañeros 5. También soy cantante de trap en youtube. Él no hace nada, vive de la mujer".

"El hombre grande me quiso educar a mí, y él es un maleducado total. Podría ser mi abuelo... Yo a veces me zarpo, pero no insulto. Me quiso educar y me termina insultando, eso no se hace. No sé cómo la productora no lo echó. Yo no vuelvo más", remarcó de manera picante.

"Y la verdad no me importa nada de él, ni hablar en privado, nada. Yo tuve que googlear para saber quién era ese señor, y es el marido de Patricia Sosa", añadió Alex.

Luego, destacó que con el resto del jurado está todo más que bien: "Yo me llevo muy bien con Moria la verdad, con La Princesita también aunque no comparto cuando dijo que su hija se tiene que tapar los oídos y después la nena me ama a mí... Pero a Mediavilla no lo conoce nadie y mi apellido es internacional, lo conoce todo el mundo".

¡Mirá el live completo con Alex Caniggia!

LEER MÁS Polémico video de Oscar Mediavilla contra Alex Caniggia: “A este pibe es para cagarlo a trompadas”

Alex Caniggia presenta "Escuela de Pijudos"

El siempre polémico Alex Caniggia se prepara para debutar con su unipersonal vía streaming. Se trata de "Escuela de Pijudos" un espectáculo que dará que hablar donde se anima a dar cátedra sobre cómo vivir una vida de lujos y excesos, junto a sus amigos y personas cercanas.

Una producción de 44DK SRL que se presentará el próximo domingo 25 de octubre a las 20.00 horas y se podrá disfrutar a través de ARGENTINA SHOW LIVE, la nueva plataforma de streaming que acaba de lanzar su variada programación.

Rodeado por sus conejillos de indias favoritos: amigos, enanos y gente con la cara tatuada, Alex nos entrega sus más valiosos secretos para transformar nuestra patética existencia barat, en un ejemplo de magia pijuda, high society. Nos brindará tips para vestirse como un campeón, hablar como un gentleman y hasta clases de alemán para manejarse en el mundo. Pero eso no es todo.

Alex le toma lección a sus amigos y los califica en la escala de pijudos. ¿Alguno se acercará al 10? que es el número hasta ahora exclusivo del Emperador.

Las entradas tienen un costo de $600 pesos y se pueden adquirir mediante la web de www. hausticket.com.