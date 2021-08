Alex Caniggia fue hipnotizado en vivo por Tusam en "Polémica en el Bar"

En la noche del viernes, Alex Caniggia se sometió a su primera sesión de hipnosis en vivo de la mano de Tusam. En “Polémica en el Bar", el hijo de Claudio “Paul” accedió a sesión comandada por el hijo del mentalista original.

Todo comenzó cuando, en medio de la charla clásica del ciclo televisivo, Tusam ofreció realizar la performance. En un primer lugar, el mediático propuso que el candidato sea “Chiche” Gelblung, uno de los panelistas del programa.

Sin embargo, al final accedió tras la explicación del experto. “En la hipnosis no se duerme, no se pierde la conciencia. Técnicamente, lo que sucede es que el rango de percepción consciente se focaliza y si hay una buena concentración, se profundiza”, sostuvo Tusam.

lex no tuvo problema en someterse a la prueba y Tusam le indicó: “Si falla, no te preocupes, acá tenemos otras personas”. El exparticipante de “MasterChef Celebrity” redobló la apuesta con una comparación: “¿Vos sos como David Copperfield?”, a lo que su interlocutor respondió que el hace “hipnosis, no magia”.

Y así, comenzó a darle las indicaciones pertinentes para poder lograr hipnotizar al hermano de Charlotte Caniggia.

Poco a poco, con una lenta respiración y endureciendo el cuerpo, logró que el panelista endurezca todo su cuerpo y que quede completamente rígido. De esta manera, pudo colocarlo entre dos caballetes, como si fuera una tabla.

Hacia el final de la hipnosis, Tusam le ordenó reaccionar con unas palmadas en sus mejillas, lo que provocó el eufórico despertar de Alex Caniggia a los gritos y aplausos tras la experiencia.

De la mano del productor Diego Romay, Tusam volvió al país y estará haciendo una funciones especiales los martes 24 y 31 de agosto en teatro El Nacional.