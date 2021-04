Alex Caniggia fue demorado durante 3 horas por circular a la medianoche: "¡Recién salgo de laburar!"

El participante de Masterchef Celebrity 2, Alex Caniggia, fue demorado por la policía después de una grabación del reality de Telefe por circular sin permiso fuera del horario permitido.

Alex estuvo junto a su compañero en una comisaría durante 3 horas. “Tres horas en una comisaría”, dijo en una de sus stories.

“Con mi facha no me dejan circular a las 00, volviendo de mi trabajo. Me quieren meter preso. Venía a buscarme Alejandro Cipolla”, escribió Alexander en una story.

Su amigo le contestó enojado: “No me da risa, veníamos de trabajar”.

“No hubo demora, fue algo que contó Alex Caniggia para las redes para que la gente tome conciencia de que si sale solo debe ser por motivos especiales, en el caso de él su trabajo, ya que es sumamente cuidadoso por motivo del covid”, le dijo Alejandro Cipolla, su abogado, a Teleshow.