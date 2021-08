Alex Caniggia admitió hace cuántos años no habla con su papá: "Le diría que..."

Alex Caniggia habló el lunes en la mesa de "Polémica en el bar", América, sobre el entuerto judicial entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

"Yo quiero que me mi papá le dé la mitad de lo que corresponde a mi mamá, ahí me voy a quedar callado y tranquilo", afirmó el mediático. El hijo del ex futbolista hace mucho tiempo que no habla con su padre.

"Cuando intenté hablar con él mira para otro lado y se va. Después me bloquea de todos lados. Madre hay una sola y yo quiero que le den lo que le corresponde", explicó.

Lo cierto es que en charla con "Intrusos", Alex se refirió a la demanda que su padre le inició: "Fui realista con lo que dije. Yo me la banco, no tengo problema, que vengan de a uno. Es una vergüenza que un padre le mande algo a un hijo. Con él no hablo hace dos años. Ni una palabra".

"Para mí está manipulado", aseguró, haciendo referencia a la novia del ex futbolista, Sofía Bonelli.

Y cerró: "Le diría que le de lo que le pertenece a mi madre. Y después que haga lo que se le cante de su vida. Estoy del lado de mi mamá".