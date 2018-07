Alessandra Rampolla y su particular parentesco con Diego Boneta: "El apellido real de él es..."

"Alessandra y Estelita" se llamará el espectáculo que, desde el jueves 9 de agosto, en el Teatro Regina, llevarán adelante Alessandra Rampolla y Estelita, la simpatica sexóloga puertorriqueña y la diva trash que interpreta Jey Mammón. se llamará el espectáculo que, desde el jueves 9 de agosto, en el, llevarán adelante, la simpatica sexóloga puertorriqueña y la diva trash que interpreta





Sin lugar a duda, será un show para descostillarse de la risa y para aprender mucho. Sexo risas y la muerte de la vergüenza. Los espectadores podrán hacer preguntas (incluso anónimas si lo desean) para sacarse absolutamente todas las dudas.

"Vamos hacer teatro con Estelita, empezamos el 9 y ya se agotaron todas las entradas para las cuatro funciones especiales que haremos. Es algo increíble que haya sucedido esto, me sorprende mucho. En septiembre tengo otros compromisos y me tengo que ir", manifestó Alessandra en diálogo con PrimiciasYa.com durante el festejo de los 13 años de la peluquería de Cristian Rey.

"Hace un mes tuvimos un encuentro de amigos cuando bajé del avión y surgió esta idea. Estamos ensayando mucho y nos divertimos un montón", destacó. , destacó.

Rampolla habló de su particular parentesco con Diego Boneta, el protagonista de la serie de Luis Miguel: "Mi mamá es prima de su mamá y yo al principio no lo sabía. De hecho lo conocí hace diez años atrás en una reunión familiar en casa de mis padres en Puerto Rico. Mi abuela materna es de apellido Boneta, el apellido real de Diego es González pero usa Boneta. Usa el apellido de su mamá, que es prima de mi mamá y así se compone el árbol genealógico (risas)". Por otro lado,habló de su particular parentesco con, el protagonista de la serie de

Y luego aclaró: "No tengo relación directa con él, algunas veces por Facebook nos hemos saludado. Es un primito que está por ahí y todos estamos orgullosos del éxito que está teniendo. He visto la serie de Luis Miguel, he visto todas sus películas que hizo en Hollywood hace muchísimos años, él está haciendo cosas muy importantes. Le vengo siguiendo la carrera porque es un gran actor".





¡Mirá la entrevista completa con Alessandra Rampolla!





