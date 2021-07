Alessandra Rampolla habló de Laurita Fernández tras su renuncia a "El club de las divorciadas"

Alessandra Rampolla estuvo el martes como invitada a "Los Mammones", América, y se sinceró con respecto a cómo fue su relación laboral con Laurita Fernández, tras su despedida del programa "El club de las divorciadas", El Trece, donde estuvo apenas unas emisiones.

"¡Gracias, @holasoylaurita por abrirme tan amorosamente las puertas al Club! ♥️ Fue un placer conocerte y compartir esta aventura juntas. ¡Todos los éxitos, hermosa!", posteaba en Instagram hace unos días la sexóloga al despedirse del programa.

Lo cierto es que Jey Mammon le consultó a la sexóloga si se iría de vacaciones con Laurita, a lo que ella contestó sin rodeos: "No sé por qué no, no es mi amiga, no nos conocemos tanto".

Y además contó que no participaría de "La Academia" y que le gusta mucho la tonada porteña: "Es como súper sexy", precisó.

Cabe recordar que Rampolla y Laurita estuvieron envueltas en trascendidos de una tirante relación mientras compartieron programa. La sexóloga decidió renunciar al ciclo por una propuesta laboral que tenía en Australia.