Alerta mundial por el Coronavirus: cómo resolvió Wanda Nara que sus hijos no pierdan el día de estudio

Las autoridades italianas ordenaran que los alumnos no asistan a los colegios por el avance de casos de Coronavirus, que ya registra miles de casos.

Se conocieron miles de casos de gente infectada en Europa: 77 mil infectados y más de 2600 muertos. La OMS advirtió su preocupación sobre el tema.

LEER TAMBIÉN: >Polémica en las redes por un gesto desubicado de Diego Poggi a Wanda Nara

En este marco, Wanda Nara, que pasa sus días entre Milan y París, tomó una decisión para que sus cinco hijos Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella no pierdan la escolaridad.

"Paris 26 de Febrero, siguiendo las clases Online que sus maestras suben a una aplicación .. isabella con MI Telefono !! escucha atenta un cuento que le está leyendo su maestra desde su casa en inglés...", expresó la mediática.

LEER TAMBIÉN: El tierno mensaje de Maxi López a Benedicto por sus ocho años: "Sos una parte de mí, te amo"

Hace un tiempo Wanda ya había viajado en avión y se mostró con barbijo en el aeropuerto, alerta por el avance del virus a nivel mundial.

“Yo no conseguí de comprar porque están agotados. Me regalaron un barbijo una vendedora del aeropuerto que me dijo: ‘vos viajas mucho’ y me regaló uno sin usar que tenía”, contaba la mujer de Mauro icardi por aquel entonces.