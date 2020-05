Alejandro Pugliese, ex pareja de Mühlberger: "Es un psicópata, me clavó un cuchillo en la sien"

El doctor Rubén Mühlberger se encuentra detenido en su domicilio tras el allanamiento de la semana pasada en su centro, Klinik Mühlberger.

La fiscal Valeria Massaglia lo benefició con esta decisión por ser paciente inmunodeprimido.

A lo largo de cinco horas de declaración indagatoria del último sábado, el “médico de los famosos” reconoció los hechos por los que se lo imputa pero negó haber tenido responsabilidad alguna.

Alejandro Pugliese, ex pareja de Mühlberger, contó en "Informados de todo", América, el calvario que sufrió al lado del doctor cuando eran pareja.

"Era una relación con mucha fricción. Cuando lo conocí tenía un consultorio pequeño. Lo conozco hace doce años y le saqué la ficha a primera vista que era un psicópata", recordó Alejandro.

Y relató cuando el doctor intentó asesinarlo en 2012: "Se empezó a complicar todo, ya ni a la clínica iba. Un día amaneció, de verano, almorzamos y luego de una charla discutimos y me levanto de la silla y me llegó a clavar un cuchillo en la sien. Estoy vivo de casualidad. Me fui al baño y no sabía qué hacer. Me puse vendas y me limpié".

"Se ponía muy celoso. La relación quedó toxica. Eso fue lo definitivo. A partir de ese momento ya no me dejó entrar más a la clínica", enfatizó el hombre, quien aclaró que no tiene comunicación con el doctor desde hace 8 años.