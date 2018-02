Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Alejandro Pucheta causó sorpresa al aparecer con la imagen de Noelia Marzol tatuada en su brazo. Ahora el papá de Barbie Vélez se tatuó el rostro de una famosa actriz de Hollywood, la sensual Megan Fox. causó sorpresa al aparecer con la imagen detatuada en su brazo. Ahora el papá dese tatuó el rostro de una famosa actriz de, la sensual





alejandro pucheta 2.jpg



"Después que me hice el de Marzol yo me tenía que terminar el brazo. Entonces cuando le comento a Barbie y ella me dice por qué me había hecho el de Marzol y le expliqué, le dije que me tenía que hacer otra cara de mujer pero en un estilo que se llama payasa o chicanas mexicanas", le explicó Alejandro en exclusiva a PrimiciasYa.com.





"Me dijo Barbie: papá si te vas a tatuar una mujer, por favor tatuate a Megan Fox que me encanta, es una mujer hermosa. Yo ni sabía quién era Megan Fox".