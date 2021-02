Alejandro Müller: “El Bailando fue divertido para los demás, no tanto para mí”

Alejandro Müller estuvo en “Jubilados TV” (domingos 09.00hs por A24) y en una charla sobre su trayectoria artística, surgió la pregunta sobre el famoso "Bailando". Certamen del cual participó en compañía de su entonces pareja Roxana Cravero.

“El Bailando fue divertido para los demás, no tanto para mí. Pero bueno fue una experiencia. Yo pensé que tenía cintura para manejarlo. Al principio no quería hacerlo, me hicieron una jugarreta divertida, digamos, no de mala leche, al contrario, de buena leche, de invitarla a mi novia, en ese momento, al Bailando. Yo les dije sí que vaya, no tengo ningún problema yo la voy a ir a ver bailar y después me dijeron que quería que baile con ella. Ahí, bueno, la habían entusiasmado a mi ex, ya retroceder era medio complicado y lo hice pensando que iba a tener la cintura. Dije: yo soy un tipo grande no va a pasar nada y no tuve la cintura, ni un poco. No estuve a la atura de las circunstancias para ese programa”, dijo el actor.

Müller, además, confesó que, en la actualidad, se encuentra solo, ya que se separó de su joven novia y compañera de baile, al finalizar su participación en el certamen.

Respecto al certamen de Tinelli, brindó algunos de talles más, con cierto contenido de reclamo: “Yo era un patadura, nunca había bailado. Mi novia tampoco era bailarina. Se nos complicó un poco por eso. Por lo general a los que los invitan al Bailando, a los que les dicen “los famosos”, les ponen un bailarín o una bailarina, según el caso, pero a mí: no. A mí me pusieron con mi novia y tuvimos que ir al muere sin saber bailar ninguno de los dos, fue más duro todavía. No creo que hayamos tenido un gesto artístico, por lo menos de mi lado”, finalizó.

