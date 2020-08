Alejandro Lerner sobre la pandemia: "Después de que llegue la vacuna, nos quedarán otras batallas pendientes"

En su programa "Lerner entre todos" (CNN Radio), Alejandro Lerner realizó entrevistas profundas a grandes invitados tales como Nacha Guevara, Daniel Agostini y Leo Dan e inauguró una nueva sección llamada "Y si pienso" donde comparte sus reflexiones.

En su primer editorial, el cantante habló sobre el coronavirus y las consecuencias que quedarán en la sociedad cuando aparezca la vacuna y la enfermedad esté controlada.

"Desde que empezó la era industrial, los hombres han construido máquinas para que hagan el trabajo de hombres y mujeres y así facilitarles la vida. Pasaron muchos años del comienzo de la era industrial y lo que no han podido construir una máquina que nos saque el miedo cuando nos quedamos sin trabajo y no podemos proveer a nuestra familia", arrancó.

LEER MÁS Andrea Taboada fue a "LAM" pese a la sospecha de COVID Positivo en su equipo del Canal de la Ciudad

"Hoy, en esta era de pandemia, hay hombre y mujeres que se han quedado aislados sin poder proveer. Quisiera pensar que los gobiernos del mundo están desarrollando en estos momentos, qué trabajos sí podríamos hacer hombres y mujeres desde el aislamiento, para poder sentir que, aunque sea durante la pandemia, podemos ser productivos", agregó.

"¿Qué es lo que sí podemos hacer hoy? ¿Hay alguien pensando en esto? Quizás no podamos abrir la fábrica pero que sí podríamos fabricar desde nuestros hogares. Mucha gente humilde se ha acercado a las grandes ciudades esperando ser incorporados a esta era industrial algunos sin capacitación intelectual o profesional para adaptarse a los pocos espacios laborales, que este mundo moderno ofrece, otros han perdido la voluntad y la fe para seguir buscando a veces tenemos que convivir con otra deficiencia", destacó Lerner.

Luego, Lerner se mostró molesto con las personas que aprovechan este momento para sacar ventaja: "Los que tienen la incapacidad moral, los que no ven que si no pensamos en acercar la educación, los valores y las herramientas, seremos cada vez más los que quedaremos fuera del juego. Más dolor más hambre más violencia el egoísmo no tiene clase social, sólo que el egoísmo de los que más tienen son los que perjudican a la mayor cantidad de gente yo sueño con una era industrial donde haya trabajo para todos. El trabajo de la máquinas manejado por más hombres y mujeres. Cuando el objetivo sea disminuir el trabajo de los hombres y mujeres vamos a generar más hambre más violencia más intolerancia, delincuencia y angustia".

"Cuando pensemos en una industria que incorpora a los que más necesitan , tendremos una industria integradora y próspera. Un mundo de gente con sueños cumplidos es un mundo más justo. Cuando los gobiernos vuelvan a defender a la verdad como bandera tendremos menos políticos mintiéndonos descaradamente día a día, como si ellos pensaran que nosotros no nos damos cuenta. Algún día mentir nos volverá a dar vergüenza estamos en un momento extremo de la humanidad no sabemos si esta realidad es una decisión de un grupo de seres humanos que han decidido que pasemos por esto, entre secretarias, café o whisky o es la naturaleza, la pachamama, que dijo basta, ok ahora déjenme laburar a mí que tengo que arreglar todos los quilombos que ustedes han hecho", remarcó.

"Sea quien sea el responsable y lamentando profundamente el alto costo de vidas, espero también que las pérdidas que tenemos en este momento no sea una ecuación decidida en otra mesa con otro café, otra agua u otro vaso de whisky. Por eso, ¿y si pienso... Que alguien está indagando en medio de esta tragedia que es lo que sí podemos hacer? Cómo poder incorporarnos a las necesidades de este mundo que genera tanta falta. La tecnología no cura el hambre. La voluntad y la sensibilidad pueden ayudar. Cuando llegue la vacuna habrá otras batallas que quedaran pendientes, la vacuna contra los que no quieren ver. Ojalá llegue pronto para que esto sea un aprendizaje y un cambio de conciencia profundo y duradero.Hasta la próxima lección", concluyó el cantante.

LEER MÁS Lerner: "Gracias a Dios quedan pocas placas que digan 'Soldado argentino sólo conocido por Dios'"