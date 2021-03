Alejandro Fiore recordó su época en "Los Simuladores": "Bancamos dos capítulos con la tarjeta de crédito"

Alejandro Fiore estuvo como invitado el martes a "Los Mammones", América, y recordó su época en el éxito de "Los Simuladores" (2002), Telefe.

"No me molesta que me pregunten de Los Simuladores. Si hablaran de que saliste último en la tabla, te jodería un poco. Pero si hablan que ganaste el Mundial del 86, ¿cómo te va a molestar?", precisó el actor.

Y agregó sobre la ficción que protagonizó con Federico D'Elía, Diego Peretti y Martín Seefeld: "La pasé bien. Bancamos dos capítulos en plena crisis del 2001 con la tarjeta de crédito, después el canal nos devolvió".

"Nosotros manejábamos la artística y el canal la técnica. Todos los actores nos bancaron", explicó Fiore.

"Lito Cruz es mi gran maestro, arranqué con él", apuntó sobre sus comienzos en la actuación.

