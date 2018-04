Alejandro Fantino: "Tengo una profunda desilusión con Mirtha Legrand"

Alejandro Fantino dedicó algunos minutos del inicio de Animales Sueltos, para referirse a las serias acusaciones disparadas por Natacha Jaitt en el programa de Mirtha Legrand, el pasado sábado. Este lunes, luego de hacer su descargo en el ciclo radial que conduce por Radio La Red,dedicó algunos minutos del inicio deferirse a las serias acusaciones disparadas poren el programa de, el pasado sábado.

"Tengo una profunda desilusión con Mirtha Legrand, yo la tenía a Mirtha como un faro de este medio, profunda admiración, pero siento una profunda desilusión. Hay que seguir y yo siempre corro para adelante".

Siguió: "No sé quién está detrás, tengo algunas pistas de quién está detrás porque nene de pecho no soy. No me van a asustar, voy a saber quién está detrás, voy a ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias, voy a saber quién está detrás de todo esto porque tengo gente que me cuenta. Esto no me doblega. Lo que tengo es más bronca que tristeza".

"No me enojo con el que lo dice, yo me quiero concentrar en quién está arriba. Lo más importante de todo, más allá de mí y de la operación, es que acá nadie deje de lado que la investigación tenga éxito", añadió luego.

"Esto es duro, pero no me doblega. Tengo bronca más que tristeza. Soy un tipo muy pasional, ustedes me conocen. Me he metido en el último tiempo con muchos poderes. Con la mafia del fútbol, con la sindical, con la del juego", recordó.

"Lo más importante es que detengan a todos los pervertidos que andan dando vueltas, eso es más importante que la operación contra mí y otros famosos", recalcó luego.

