Dura editorial de Alejandro Fantino contra Santiago del Moro y el Dr. Capuya por el test del coronavirus

Santiago del Moro debutó el lunes pasado con "Juntos podemos lograrlo", el nuevo ciclo periodístico de Telefe. El doctor Capuya enseñó al aire el lunes un test de coronavirus que generó polémica en las redes.

“No tengo ningún tipo de síntoma, me siento bien. Aunque por momentos me vuelvo paranoico y digo: ¿No lo tendré? El test es extremadamente simple, era lo que queríamos mostrar. No duele y tarda diez minutos nada más”, dijo el conductor.

Al final, el doctor mostró el resultado del test: la línea azul se puso rosa, confirmando que la prueba se realizó correctamente, pero no apareció ninguna otra línea indicando que Del Moro haya desarrollado anticuerpos para el COVID-19.

Jorge Rial se hizo eco del repudio que recibió ese show televisivo ante el hecho y fue lapidario con el programa de Telefe por usar un recurso escaso del estado.

"Obviamente que esto indigna, pero... ¿por qué? Porque estamos hablando de un test que es fundamental. No es algo frívolo, es un test importantísimo, en un momento donde estamos discutiendo, en los medios de comunicación, la importancia de elevar los test para saber realmente en qué situación estamos con respecto a la pandemia. Y sin embargo, ayer se tomó la decisión en vivo, además haciendo un juego dramático del instante, se lo hicieron a una persona que no lo necesitaba, que no tenía ningún síntoma, no era que Santiago del Moro llegó con fiebre y en vivo se lo hicieron", dijo el periodista indignado en "Intrusos", América.

Y añadió: "Ese recurso es del estado, lo maneja el estado, imaginate que vos ahora llegues al hospital y te digan que el último se lo dieron para que lo hagan en Telefe. ¡Te volvés loco! Imaginate que están saliendo vuelos cada dos o tres días a China a buscar, entre otras cosas test, porque los necesitamos. El test se tiene que hacer cuando hay una sospecha de que tenés el coronavirus. Hoy pregunté si puedo ir ahora y decir que me hagan un test para saber si estoy bien pero no se puede, está prohibido, es un delito. Si ayer un Fiscal estaba viendo esto, era para armar un quilombo de oficio. Podría iniciar una causa. Son recursos del estado".

Alejandro Fantino también fue duro contra su colega Santiago del Moro tras el test de coronavirus que se hizo al aire en su programa de Telefe.

“Es fácil caerle a la producción de Telefe. Ni los conozco y nos puede pasar a todos. Incluso el propio Del Moro que podría haber tenido un poco de sensibilidad periodística”, sostuvo el conductor de "Fantino a la tarde", América.

“Del Moro es una persona formada, hace muchos años que trabaja en el periodismo. Corre por cuenta de él, yo no me voy a meter en las disquisiciones psicológicas de Santiago del Moro. Él sabe lo que tiene que hacer y le va muy bien y tal vez es uno de los tipos más exitosos de la última década y de la televisión de hoy”, amplió el conductor.

Y apuntó:“Quiero volver a Del Moro. Errores he cometido muchos y más complicados. Lo he pasado mal y lo saben los que están del otro lado, pero me sorprende que Del Moro haya aceptado poner su dedo para este test”.