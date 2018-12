Alejandro Fantino: "River es justo campeón y ojalá sea campeón del mundo"

"Me da un poquito de miedo ver el número de streaming del otro lado. No puede haber tanta gente esperando a ver qué mierda voy a decir", aclaró de entrada Alejandro Fantino al comenzar su programa de hoy en Radio La Red, AM910. Con más de 40 mil personas escuchándolo a través del streaming de la radio.





Y agregó de inmediato: "Es un día muy particular, por dos cosas... en un rato voy a darle la bienvenida a alguien que se lo merece no así nomás. Están esperando lo que yo tengo para decir, y tengo bastante para decir. Quiero contarles lo que me pasa a mi y la sensación que tengo hoy. Yo creo que hay que tener muchísima grandeza en la derrota. Tener grandeza en el triunfo es fácil. En la derrota es difícil. Hay que practicarla, o por lo menos hay que practicar el intentar cambiar algunas cosas de la Argentina".





Fantino reconoció la victoria de River y le deseó lo mejor al equipo que conduce Marcelo Gallardo tras ganarle 3 a 1 el partido de vuelta de la Copa Libertadores de América 2018.





"Algún hincha de Boca me va a decir que esto no lo puedo decir. Me pongo de pie para felicitar a River Plata, a su club y a sus hinchas. A su gente, a la estitución. A lo que representa el escudo de River. Son justos campeones. Merecen festejar todo lo que tengan que festejar. Las más sinceras y puras felicitaciones. Ahí donde digo que ojalá que todo esto nos haya servido para cambiar algo. Si no aprendemos de todo lo que pasó no sirve para nada", sumó. sumó.





Boca hace algunas semanas en las inmediaciones de River: "Está perfecto que Guillermo Barros Schelotto le haya sonreído al presidente del club que ganó la final. Hay que quitarle lo tanático, lo de la muerte, la historia continúa. Hay que aprender de tener grandeza en la derrota porque no se termina nada ni nadie se muere aquí. Estoy muy dolido... A mí me puso tan mal que los soretes de la CONMEBOL hayan llevado la final a España y River no la pudo disfrutar la final. Los plateistas del Real Madrid no tenían idea de nada. Fueron a comer pochoclos del partido que le regalamos" Sobre lo que pasó en esta final con la agresión al micro dehace algunas semanas en las inmediaciones de





ESCUCHÁ LO QUE DIJO:

Embed



"River es justo campeón y ojalá sea campeón del mundo. Estamos bastardeados, pisados, en el piso, ojalá le ganen al Real Madrid y sean campeones del mundo. Me daría tranquilidad como hincha del fútbol argentino porque al menos que un equipo argentino le gane la copa. Ya está, perdimos la final, no es vida o muerte. Hay que sacarle lo mortal. Hay gente que compara esto con pérdidas familiares. No es así, es una final histórica, pero sinceramente hay que tener grandeza en la derrota y se empieza por desearle lo mejor a quien te ganó. Voy a darle la mano en la red como en el tenis", admitió Fantino.







"La grandeza con el rival es esto. Me ganaste y te deseo lo mejor, no te deseo lo peor. Si yo pudiese estirarle la mano a cada uno de ustedes los felicitaría estirándole la mano. Ganaste bien ayer. Primer análisis, hay que tener grandeza en la derrota mucho más que en el triunfo. Te vas con tu dolor y eso te hace grande"