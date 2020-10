Alejandro Fantino reveló que consumió anfetaminas: “Tenía unas caídas y unos bajones violentísimos”

En una entrevista profunda con Nazarena Vélez, Alejandro Fantino confesó en su programa de América TV que consumó anfetaminas cuando era joven.

“Lo voy a contar porque me ha pasado a mí. Yo tengo 49 años y también en algún momento entré al mundo de las pastillas para entrenar”, comenzó diciendo el conductor.

En esa misma línea, añadió: “Y no es que te las venden en un shopping, te las venden en farmacias especializadas. Por favor que la medicina homeopática, que es súper respetada, no lo tome personal porque no son todos lo mismo”.

El entorno en el que se encontraba lo llevó a consumir. “A mí me he ha pasado que me daban pastillas ya cuando tenía veintipico de años para elevar mi rendimiento en el entrenamiento, para poder correr más tiempo”.

A su vez, relató las dos caras de las drogas. “En ese momento era pseudoefedrina, pseudoanfetaminas que te daban una sensación de fervor cuando entrenabas que o te cansabas y te cerraba la panza. Después tenías unas caídas y unos bajones violentísimos”.

Si bien fue una decisión suya adentrarse en ese mundo, su acercamiento a las drogas llegó por parte de terceros. “Yo me acuerdo que entré (a consumir las pastillas) por los gimnasios donde yo entrenaba”.

Sus confesiones se dieron luego de que Nazarena Vélez también relatara que consumía. “Estaba empastillada a más no poder, tenía la obligación de estar flaca, vivía drogada todo el tiempo. Yo elegí el camino más fácil para estar físicamente como me exigía la carrera, que era estar anoréxica. Yo la pasé mal en serio, y la gente pensaba que la pasaba bien”.

