Alejandro Fantino reveló las condiciones que le puso la China Suárez para entrevistarla

Pasado el revuelo y la enorme expectativa generada tanto por la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez, como la de la China Suárez con Alejandro Fantino, el periodista se sinceró y detalló las condiciones que le puso Eugenia para grabar la charla que se pudo ver a través de la plataforma de Star +.

Lo cierto es que el Wandagate sigue dando mucha tela para cortar aunque parezca que el vendaval del escándalo ya pasó y las aguas comenzaron a aquietarse y a acomodarse. Así, puesta al aire ya la entrevista que Alejandro Fantino le hizo a la 'villana' de este escandaloso triángulo, la China Suárez, el periodista y conductor contó en diálogo con el programa A la tarde qué estuvo pautado y qué no a la hora de hablar de su encuentro con Mauro Icardi en Francia, tras los coqueteos vía redes sociales.

"Algunas puertas no se abrieron porque ella no tenía ganas. Me cerró algunas puertas cuando quise entrar al caso en sí. Ahí me dijo que las explicaciones se las debía sólo a los hijos y no iba a hablar del hecho. Y no puedo violentar una puerta si ella la cierra", le explicó Alejandro Fantino desde un móvil a Karina Mazzocco en la pantalla de América TV.

Según el propio periodista, la entrevista con la China Suárez fue una verdadera 'charla socrática', con re preguntas cortitas y respuestas que fueron abriendo y cerrando puertas según la entrevistada lo permitió.

Pero Fantino además se sinceró al admitir "Voy a revelar algo: yo tuve un off con ella. Mientras ustedes estaban al aire, yo charlaba con ella y dos personas más de su equipo. Ese off no lo rompo ni bajo ni por un pedido de un juez federal. Ese off no me permitió preguntar algunas cosas después. Me contó un montón de cosas que quedan entre ella y yo. No lo llevé a la entrevista".