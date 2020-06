Alejandro Fantino regresó a su programa tras la muerte de su padre: "Estoy roto por dentro"

Tras varios meses complicado de salud, murió Jorge Fantino, el padre de Alejandro. El señor de 77 años estaba internado en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires.

"Antes de ayer se fue mi viejo, Jorge . Tenía algunas cositas para contarles y compartirles, esta vida vivida con mi viejo. Porque como dice Borges, 'la muerte es una vida vivida'", con estas palabras abrió esta tarde Alejandro Fantino su ciclo de América TV.

"Mi viejo se fue con mucha paz, fue un tipo muy macanudo. Por supuesto que estoy absolutamente destrozado, triste y roto por dentro, pero no puedo no sopesar lo que viví con él, la vida hermosa que tuvimos", expresó el conductor.

Luego de recordar varias anécdotas con su padre, contó: "Mi viejo vivió 76 años como un duque, vivió feliz. Toda la vida hizo lo que quiso. Uno es lo que hicieron con uno. Yo no estudié periodismo, estudié charla con las charlas que él me enseño a tener. Esas charlas mientras cosechábamos, pescábamos o tomábamos mate en el río. Se desataban charlas que no sabíamos dónde terminaban. Eso fue mi viejo conmigo. Eso me fue construyendo".

LEER MÁS El profundo dolor de Alejandro Fantino: murió su papá

Si bien remarcó que lo despidió "con mucho cariño y amor", Fantino mostró su tristeza por no poder hacerlo de la manera que él se hubiera merecido debido a la pandemia por el coronavirus.

"Hoy por la pandemia no se lo puede velar, ni despedir. Mi vieja quedó en San Francisco, Córdoba, sin poder venir. Pero cuando todo esto pase, vamos a hacer con mis amigos y los suyos una comida, guitarrearemos y brindaremos. Creo que las muertes se tienen que llorar pero también recordar por lo vivido", señaló.

Por último, emocionado, dijo: "Lo disfruté mucho y estoy muy tranquilo como hijo. Lo más aliviador es saber que dejaste todo lo que estaba a tu alcance para saber que tu viejo esté bien. Prefiero recordarlo con mucho amor y con todo lo que él me dio. Mi viejo querría que yo lo homenajee así. Si tuviese una tarjeta SUBE para volver un ratito me diría: 'Pelotudo, ¿qué lloras? Recordá lo lindo que vivimos juntos'. Y la verdad que sí, nos disfrutamos durante 77 años".

LEER MÁS Marcela Tauro se suma el equipo periodístico de Alejandro Fantino