Alejandro Fantino: "Quiero que se aplique el reglamento, Boca debería recibir los puntos de este partido"

"Dificilísimo arrancar hoy. Lamentablemente es un día difícil. hoy no siquiera va la alabra humo, mucha mierda en el medio y poco análisis de lo que realmente pasa. No me importa mucho analizar lo que va a ocurrir o no. Es un día como nunca vivimos. Lo primero que quiero decirles a todos es que todo el mundo se avalanzaba a las redes por comentar y yo no tenía nada claro lo que pasaba. Después empecé a comprender un poco más que el análisis tenía que ser un poco más frío", comentó.

"Hace tiempo que les vengo diciendo que es game over en Argentina el tema del fútbol. No sé quién fue quién estaba atrás de eso pero sí sé las consecuencias que eso tuvo. Cuando vengo diciéndoles hace tiempo que el fútbol argentino está totalmente terminado desde la época de Grondona, les dije que estaba terminado", añadió. El conductor hizo referencia a los serios incidentes que ocurrieron el sábado:comentó.





Y apuntó a las autoridades de Conmebol: "Las causas de todo esto es todo una misma familia: el médico de la Conmebol, el presidente de la Conmebol. Cuánto hace que venimos diciendo que son una caterva de inútiles, brutales en sus formas y manera. Locura y violencia, después hay que determinar si es armado por la barra o no y después la Conmebol. Deberían haber suspendido el partido apenas vieron el estado de los jugadores de Boca. Si hubiese sido al revés, estaría diciendo lo mismo, no podían jugar el partido. No se podía jugar el partido, era imposible. Quien va a ganar queda en segundo plano, todo esto ocurre cuando el que te organiza son inútiles y sospechados de corrupción como la Conmebol".





"El primer gran culpable que todo haya terminado este bochorno es Conmebol. Si hubiesen sido serios, vos no podes dejar el partido en la decisión de Angelici o D'Onofrio, lo tenés que suspender, y ellos (Conmebol) lo querían jugar. La Conmebol es el principal culpable por no suspenderlo rápido", explicó.





"Las barras las instaló Grondona y no se fueron más, cada vez tomaron más poder. Empezaron a ganar dinero y se hicieron mafias rentables. Vos sin ser barra, cuando se acerca el partido te transformas en barra. ¿Qué nos pasó que nos convertimos así? Yo soy de Boca pero no de La 12. Yo me puedo gastar con los de River pero no desearles el mal. El fútbol argentino y las formas políticas de este país se han convertido al salvajismo.Si no ves a un barra como una mafia, fuiste", enfatizó Fantino.

"El partido no se podía jugar así. Boca y Angelici hicieron lo que tenía que hacer y ahora que se cumpla el reglamento. El partido ya tenia que estar suspendido apenas se reunieron los presidentes. Hablé con los jugadores y se escuchaban que tocían, no era cuento. Yo como socio y simpatizante de Boca quiero que se aplique el reglamento. Yo creo que Boca debería recibir los puntos de este partido. Ahora si sale campeón, no voy a ir a ningún festejo porque ya se desvirtuó, ya pasó a un segundo plano", finalizó el conductor.





