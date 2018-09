Alejandro Fantino luego de la derrota de Boca en Copa Argentina: "Es durísimo lo que pasó"

"Es durísimo lo que pasó, en el mundo Boca esto es dramático. Y la semana pasada dije 'Si Boca no toma el partido con River como la final intergaláctica esto es un dominó. Ya te empioja para ir a jugar contra Gimnasia y si llegas a perder contra Gimnasia...'sabés lo que va a ser la semana que viene en el Morumbi", agregó preocupado.

"El Morumbi es una estancia. Vos te paras en el campo de juego en un corner y no ves la banderita del otro lado. Pero bueno, no voy a robarles más tiempo hablando de fútbol, pero estoy recontra caliente y no pienso seguir hablando. Tampoco tengo mucho para decir porque yo confío en que Boca puede ser campeón de la Copa Libertadores. Perdiendo por uno (Contra Cruzeiro) estamos adentro y ya te lleva a la semifinal. Boca tiene gol, así que Guillermo Barros Schelotto dará vuelta esta situación de angustia". Y sobre el duelo copero de la semana que viene comentó:





Para finalizar, Fatino apostó al futuro del equipo: "En los peores momento hay que apoyar y no podes a salir a echar nafta. El hincha de Boca es así, somos así. Es más no sé si no estoy contento de haber perdido contra Gimnasia".