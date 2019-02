Alejandro Fantino a días de su regreso a Radio La Red: "Siempre soñé con hacer este horario"

Elegido por el público y con muy altos niveles de audiencia, Alejandro Fantino es una de las grandes figuras de radio La Red (AM910), junto con Gustavo López, Luis Novaresio, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale.





Este 2019, Fantino decidió -junto con las autoridades de la radio- pasarse a la noche. Y pidió el horario de las 20 a 22.





"Vuelve @fantinofantino a @radiolared: #Fantino910, con nuevo horario, desde el próximo lunes a las 20 #Cuandovolvesacasa", se anuncia a través de las redes de la emisora y del Grupo América el gran regreso del periodista.





Este año lo seguirán acompañando Sergio "Tronco" Figliuolo y Peyi Zambrano con posibilidad a que más adelante se sume gente.





-¿Qué significa esta nueva temporada del programa y por qué aceptaste este desafío del nuevo horario?





Creo que la radio genera fidelidad del conductor a la radio y de la radio al conductor por sobre todas las cosas. Juntos radio y conductor es fidelidad al oyente. Yo pasé por varios horarios en Radio La Red, pasé por la primera tarde y la segunda tarde, y ahora a un regreso. El desafío va a ser ese porque el regreso genera una mezcla exacta entre noticias y que la gente la pase bien y se ría. Para mí es un súper desafío estar en este horario, siempre soñé con hacer este horario. Además yo me conecto neuronalmente siempre después de las 4 o 5 de la tarde. Mi lucidez arranca como a esa hora. Creo que va a ser un camino largo conmigo en la radio con ese horario.





-¿Cómo se reformula el equipo de "Fantino 910"?





El equipo vuelve a ser el mismo al aire con dos amigos. Tronco más que amigo es mi familiar y Peyi tiene categoría de amiga. Hacer el programa con ellos es fundamental, yo concibo la radio con un grupo de amigos hablando al aire. Podes tener a los mejores periodistas o especialistas del mundo, pero sino tenes una relación de sentimientos y cariño, no vas a ningún lado. Después tengo una linda producción, Japo que trabaja hace muchos años en la radio y es productor aunque también puede hacer muchas cosas al aire. Lo hemos descubierto y es tipo muy preparado. Después iremos sumando a otros que vayamos descubriendo.





-¿Vas a tener una continuidad de trabajo y de aire con Animales Sueltos, te beneficia en lo personal estar cerca del estudio o crees que requiere de mayor esfuerzo?





Para mi es maravilloso tener cercanía de estudio y de horario con Animales Sueltos porque no deja de ser un poco deportiva la entrada en calor. Empezás a jugar y moverte periodísticamente al aire en la radio y en una hora ya estoy al aire en América. Me permite llegar una hora antes al estudio y estar con más tiempo junto a mis compañeros. Estoy feliz que sea así. América es como mi casa para mí, tengo una casita cerca del canal y de la radio. Es como que vivo en un pueblo llamado América y hago todo ahí.





-¿Qué expectativas tenes en esta franja siendo que sos de los más escuchados en la emisora y a su vez te la jugás a un cambio tan fuerte?





Tengo 47 años de edad y 27 años en AM. Mis expectativas son muchas porque es una radio que le está peleando el primer puesto a Mitre de una manera mucho más cerca de lo que parece en los números. Mi expectativa es pelear por ese horario para que esté en el primer puesto. Nuestra radio ha sido relegada en los números injustamente porque te das cuenta en el rebote, eso lo sentís en la piel. Es ilógico porque marco un encendido que en las mediciones no se tiene. Mi desafío es poder quedarme mucho tiempo ahí y ser el líder del horario. Está difícil pero no imposible.

