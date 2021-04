Alejandro Fantino abrió las puertas de su mansión estilo toscano en Nordelta

El conductor de América, Alejandro Fantino, abrió las puertas de su mansión en Nordelta con estilo toscano que construyó hace 5 años.

“Quería que me conectara con mis raíces, por eso elegí el estilo toscano, que me recuerda a la casa de mis abuelos paternos en San Vicente, Santa Fe: era modesta, pequeña, de ladrillo, y le fueron anexando partes…Primero una despensa donde guardaban las conservas caseras, después un garaje y finalmente un galpón que mi abuelo, obrero metalúrgico, usaba como taller. Nunca vi que cambiaran una silla, aprovechaban todo. Así me crie, por eso en la decoración valoro lo sentimental sobre la estética”, reconoce Alejandro Fantino en la revista Hola! Argentina! de la que es tapa.

En su espectacular refugio, con “alguno guiños rústicos y muy vivible”, Alejandro convive desde el inicio de la pandemia con su novia, la modelo bahiense Coni Mosqueira (27). >“Es la primera entrevista que damos juntos”, revelan.

El living se funde con la galería para crear un espacio donde conviven el interior y el exterior. Alejandro y Coni dan la bienvenida en las escaleras, protagonistas en la entrada.

Las barandas de hierro fueron “copiadas de una escalera de la casa de Giuseppe Verdi en Parma, que me alucinó en un viaje que hice en 1993”, relata Fantino, que eligió posar con su mejor traje italiano y su reloj Panerai.