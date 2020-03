Alejandro Fantino: "Si en el momento que tenés que dar el ejemplo no lo das, sos un sorete"

Alejandro Fantino tuvo palabras muy duras con aquellas personas conocidas del medio que no se comprometen en esta delicada situación por el Coronavirus en Argentina y lo comparó con el ambiente del fútbol.

"Yo creo que no va a haber fútbol este año. No hay nada más ejemplificador que el fútbol, si vos seguís jugando al fútbol estás diciéndole a la sociedad: no pasa nada. Realmente me shockea que mucho referente del´fútbol y de la sociedad no ponga las pelotas sobre la mesa y no de el ejemplo", indicó el conductor de "Fantino a la tarde", América.

Y añadió contundente en dúplex con Jonatan Viale por Radio La Red AM 910: "Es el momento de dar el ejemplo. Si vos en todo momento te llenaste los bolsillos con guita del que del otro lado te está viendo, te da su confianza... Si vos en el momento que tenés que dar el ejemplo no lo das, sos un sorete. No hay otra palabra, sos un sorete. No le voy a poner nombre propio a esto, cada uno en su casa le pone el nombre propio que quiera".

"Este tipo de situaciones saca al sorete a flote, en todo sentido. ¿Sabés lo que pasa? Si fuera en otra circunstancia no me jode la vida, no me la cambia. Pero en esta me matas a mi viejo, sorete. Si vos no das el ejemplo como referente social que sos de donde vengas, si no das el ejemplo cuando lo tenés que dar, sos un sorete. Y me estás matando a mi viejo, mi vieja, un amigo o un familiar", siguió fuerte.

"Por eso pongo el foco en el fútbol porque hay mucho sorete que está planificando cuándo vuelve el fútbol cuando no sabemos cuántos muertos vamos a tener", aseguró Fantino.