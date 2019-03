Alejandra Salas: "Mi amiga me dijo que no llegaba a los 50 y que mis hijas se iban a quedar sin madre"

La locutora hace un año decidió someterse a un bypass gástrico que le cambió la vida y por el cual logró bajar casi 50 kilos.

Alejandra pasó por el quirófano en abril del año pasado y a casi un año de esa intervención luce orgullosa su nueva imagen.

En las redes sociales, Salas fue compartiendo distintas imágenes de su impactante cambio de imagen en apenas unos meses.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Alejandra, quien explicó sobre esta importante intervención que se realizó.

"Tardé muchísimo en tomar la decisión de operarme. Primero consulté al cirujano que me iba a operar pero primero debía ir a la obra social. Luego de un año me dieron la autorización para la operación y fue un cambio de vida rotundo", explicó en exclusiva la locutora.

"Tomé la decisión gracias a una amiga que me dijo: 'Mi amiga (por mí) se muere antes de los 50'. Me dijo que no llegaba a los 50 y que mis hijas se iban a quedar sin madre. Fue como un shock y ahí tomé la decisión que tenía que ponerle un parate a este problema que tengo", añadió Alejandra.





Y cerró: "La obesidad es una enfermedad y hay que tomar conciencia. A partir de la operación fue todo felicidad porque no sólo es lo estético y que te ves linda, sino lo más importante es que es un tema de salud y los análisis te los haces y ya te empiezan a dar bien. Uno se empieza a sentir, mejor y saludable, es un cambio físico y mental".