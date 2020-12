Alejandra Maglietti fue sorprendida a la salida de su trabajo

Tras contar que tiene ganas de volver a estar en pareja, Alejandra Maglietti recibió una grata sorpresa en la puerta de El Nueve, al finalizar su labor como panelista de "Bendita".

La rubia salió del canal con su auto y se topó con un grupo de mariachis dispuestos a cantarle algunas canciones. Además, le dieron un importante ramo de flores.

LEER TAMBIÉN: Hernán Drago tras estar más de seis meses sin sexo: "Esa situación se revirtió y con Maglietti aún..."

Primero fueron los que la miraban los que grabaron la situación, Alejandra sorprendida tardó unos minutos en sacar el celular y comenzar a grabar lo que estaba viviendo.

"Quiero estar de novia, pero tampoco me quiero apurar; quiero elegir bien. Estoy tranquila viendo qué hacer de mi vida. Estuve tantos años en pareja que no me quiero apurar a elegir, me gustaría tomarme mi tiempo y conocer bien”, dijo en la revista Paparazzi esta semana.

"Si tomo la decisión de estar en pareja, no me quiero equivocar más. Me gusta más estar en pareja que soltera, pero quiero estar con el indicado. ¡Basta de equivocarme!”, completó.

LEER TAMBIÉN: Alejandra Maglietti confesó que congeló óvulos: "No descarto ser mamá sola"