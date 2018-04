Alejandra Maglietti se operó una hernia umbilical: "Tenía que hacerlo y lo venía postergando"

Alejandra Maglietti asistió al Mater Dei junto a su novio, el futbolista Jonás Gutiérrez, para realizarse una operación que consistía en corregir una hernia umbilical que le causaba dolor. El jueves de la semana pasada,asistió aljunto a su novio, el futbolistapara realizarse una operación que consistía en corregir una hernia umbilical que le causaba dolor.

Este portal pudo charlar con la modelo y panelista al respecto y detalló lo que se hizo y cómo está actualmente: "Estoy bien, era algo que me tenía que hacer hace un montón, lo postergué mucho tiempo. Me operé una hernia umbilical, había crecido en los ultimos meses y si o si tenia que ir a cirugía".

"Me operé a las 7 de la tarde, me costó hacer el ayuno durante todo el día. Fui a la radio a la mañana y después eran ocho horas de ayuno. Fue anestesia total. Excelente los médicos del Mater Dei. El doctor espectacular. Me dieron toda la tranquilidad del mundo", agregó Alejandra.

"Me desperté muy bien, con sueño, no había dormido bien la noche anterior. Dormí bárbaro anoche. No me puedo mover mucho. Ya estoy en casa, me dieron el alta a las 9 de la mañana.Hoy (lunes) ya vuelvo a trabajar, puedo caminar aunque mejor que no me mueva mucho".

Para completar, Maglietti remarcó la fundamental compañía de su pareja, el futbolista de Independiente Jonás Gutiérrez: "Jonás me acompañó, se quedó a dormir en un sillón".