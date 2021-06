Alejandra Maglietti contó cuál es su verdadero nombre y por qué se lo cambió

La panelista de "Bendita" respondió una particular pregunta que le hicieron vía Instagram sobre su historia de vida.

Alejandra Maglietti reveló cuál es su verdadero nombre y contó por qué se lo cambió cuando llegó de la provincia de Formosa a Buenos Aires.

Fue a través de Instagram ante una pregunta que le hizo un seguidor sobre su vida.

"Por qué no te dejaste el nombre Ayelén como te conocían en Formosa", le preguntó un seguidor de las redes.

A lo que ella contestó sobre sus raíces: “Buena pregunta, todos piensan que me quiero olvidar de lo que viví en Formosa. Nada que ver. No me entendían".

LEER MÁS: Luciana Salazar le inicia una nueva demanda a Cinthia Fernández: "Mujeres violentas contra las mujeres, próximamente una querella penal"

Y añadió: "Cuando vine acá yo decía Ayelén y no me entendía nadie. Entonces, tuve que usar Alejandra y quedó ese nombre solo por eso”.

La rubia, que estudió abogacía y periodismo, nació en Resistencia, Chaco. Y cuando era pequeña se mudó con su familia a Formosa.

Fue por ese entonces que decidió cambiarse su nombre de Ayelén, como figura en su DNI, al de Alejandra.

LEER MÁS: El Indio Solari apuntó contra Macri y los que cuestionan al gobierno de Alberto Fernández