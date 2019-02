Alejandra Maglietti contó detalles del acoso que sufrió en la calle: "Un tipo con el miembro afuera me persiguió"

Alejandra Maglietti contó detalles del contó detalles del acoso que sufrió en la calle hace un tiempo cuando un hombre la persiguió mostrándole su miembro.

"Yo sí te puedo contar situaciones en la calle que realmente fueron horribles. Tengo una en particular que me hizo vivir en carne propia lo que le pasa a una chica que es abusada, que es violada", arrancó la rubia.





"Una vez iba caminando a las tres de la tarde en pleno Barrio Norte y un tipo con el miembro totalmente afuera me persiguió como tres cuadras. Yo salí corriendo, me metí en la comisaría llorando y nadie me atendió", contó sobre aquella situación.

"Después de media hora aparece una mujer policía y me dijo: '¿Dónde está el tipo? ¿Qué te hicieron?'. Le dije lo que había pasado y me respondió: "No puedo hacer nada, así que andate a tu casa'. Y yo no quería volver a mi casa porque tenía miedo de volver a encontrarme al tipo", explicó Maglietti.





"A veces lo que me pasa con esto es que no me gusta quizás contar cosas mínimas con respecto a las cosas que cuentan otras. Para que no se termine como diluyendo una denuncia importante que hace otra mujer, que no se diluya lo importante", finalizó al respecto.









