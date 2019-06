Alejandra Maglietti contó cómo fue volver a vivir sola tras separarse de Jonás Gutiérrez

Alejandra Maglietti y Jonás Guitiérrez se separaron este año luego de unos meses de noviazgo y la noticia la confirmaron a mediados de abril luego de algunos intentos de reflotar la relación. se separaron este año luego de unos meses de noviazgo y la noticia la confirmaron a mediados de abril luego de algunos intentos de reflotar la relación.





La rubia reveló cómo le impactó regresar a la casa en la que vivía antes luego de la fallida convivencia con el futbolista.

"No te voy a mentir: al principio me costó porque ya me había acostumbrado al nuevo lugar y no es fácil volver a vivir donde vivías antes", confió la abogada sobre el proceso de volver a su casa sola en charla con revista Pronto.





Y añadió: "Con los días uno vuelve a hacer suyos los lugares y ahora ya siento que mi casa de soltera nunca dejó de ser mi verdadera casa".