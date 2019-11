Alejandra Maglietti confesó qué hizo con el vestido de novia de la fallida boda con Jonás Gutiérrez

En abril de este años Alejandra Maglietti se separó del futbolista Jonás Gutiérrez tras cinco años de romance. La pareja había soportado grandes problemas: la enfermedad del deportista, tuvo cáncer de testículos, pero eso nunca los afectó. Siguieron juntos, convivieron y hasta se comprometieron: estuvieron a punto de dar el sí en una boda soñada para 500 personas que tenía fecha para diciembre, pero que finalmente no fue.

Pero, al parecer, a la panelista y abogada de 33 años no le gustaba la vida que estaba llevando el deportista: muchas salidas nocturnas y un grupo de amigos que le traía muchas discusiones a la pareja hizo que el vínculo se desgaste y se termine.

Casi siete meses después, Alejandra se animó a contar qué hizo con el vestido con el que iba a contraer matrimonio. “No sé qué hice con el vestido, lo perdí”, confesó Maglietti a la revista Paparazzi.

“No me quedaron ganas de casarme; si en algún momento lo hiciera, va a ser totalmente enamorada, no por un mandato social”, sumó la rubia demostrando que quedó dolida tras la ruptura.

Jonás le había pedido matrimonio tres años atrás: "Me dijo que me vistiera elegante. Pedimos un champagne, de fondo había músicos tocando el violín. Él se arrodilló y me mostró el anillo", relató en su momento la bella rubia que además, en su momento, pospuso la boda en dos oportunidades.

