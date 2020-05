Alejandra Darín sobre el pedido de actores de volver a trabajar: “Nuestra actividad no es indispensable”

En medio de la polémica, la presidenta de la Asociación de actores explicó por qué no pueden volver a trabajar.

Muchos actores, artistas y comediantes están pidiendo que se flexibilice la actividad para poder volver a sus trabajos. Por ejemplo Álvaro Navia solicitó poder hacer sus personajes en el piso Polémica en el bar, América, en lugar de hacerlo por videollamada.

Alejandra Darín habló desde su lugar como presidente de la Asociación de actores que nuclea a los trabajadores del gremio. En una charla con el programa Espléndidos pero infidentes, con Adriana Salgueiro y Daniel Ambrosino, de AM 990, la hermana de Ricardo dio una explicación.

“La Asociación argentina de actor no es la que determina que los actores trabajen. El Gobierno decretó un aislamiento social obligatorio, una cuarentena obligatoria, y a medida que pasa el tiempo determinan qué actividades se pueden realizar y cuáles no: la nuestra todavía no se puede realizar”, dijo.

“Lo están poniendo como un capricho nuestro (como si fuera la asociación la que no les diera el permiso). Los actores y actrices de nuestro país vivimos de nuestro trabajo y necesitamos trabajar para vivir. Esta es una situación que nos afecta. Esta situación no es que empezó ahora con la pandemia para nosotros. Pasamos 4 años con un gobierno que redujo nuestro trabajo un 52%” , explicó.

“Murió la producción intensa porque se volvió muy caro hacer ficción y un par de medidas más que no ayudaron. La pandemia vino a agravar la situación”, agregó.

“Nuestra actividad no es considera indispensable”, afirmó y sumó: “Somos un sindicato que defendemos los derechos laborales entre los que está la salud”.

“Todos los que cumplan un trabajo o una tarea como actores no pueden hacerlo”, y afirmó que de hacerlo serán las autoridades nacionales las que deberán tomar medidas ante el rompimiento de la cuarentena obligatoria.