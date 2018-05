Alejada de la tele, conocé la faceta oculta de María Areces: "Es algo que hago desde muy chica"

María Areces tuvo una larga carrera en TN y a principios de este año fue despedida por la señal de noticias dentro de lo que la empresa llamó una renovación de las caras y grillas de sus programas. tuvo una larga carrera eny a principios de este año fue despedida por la señal de noticias dentro de lo que la empresa llamó una renovación de las caras y grillas de sus programas.





De esta manera, la conductora que tenía una amplia franja horaria dentro de la emisora se quedó sin trabajo en tele sin previo aviso.





Lo cierto es que en este último tiempo, María decidió dedicarle mayor tiempo a una faceta poco conocida de ella hasta el momento. La periodista busca un nuevo desafío. En realidad, se trata de un "viejo amor": la música.





Cau Bornes, marido de Valeria Lynch, en Café Tortoni. Una amiga suya subió el video a Instagram y cosechó muy buenas críticas. Hace poco estuvo cantando con, marido de, en Café Tortoni. Una amiga suya subió el video ay cosechó muy buenas críticas.





En diálogo con PrimiciasYa.com, Areces contó: "Estuve acompañando a Cau en un tema. Yo hace bastante que vengo cantando y presento algunas canciones que yo escribo. Ahora vamos hacer un show el sábado 16 de junio a las 21hs en Malacara. Hago un poco de blues, pop... Vamos hacer canciones movidas también porque irán dos bailarines de salsa. En muchas oportunidades hacemos los shows a beneficio. Es otra veta que hago desde muy chica, pero ahora lo estoy haciendo un poco más seguido porque me hace muy feliz".

"No extraño mucho. Por ahora no nada que me guste mucho. Me ofrecieron integrar el panel del programa de Moria Casán, pero me gustaría volver a contar historias de vida como hacía en TN. Vivo del periodismo y por ahora no extraño la tele. Estoy haciendo radio en Nacional los miércoles a la noche con un programa que se llama 'Cuento con voz' y que habla de historias de vida. Me encantaría en la tele hacer eso, contar historias donde una se pueda ayudar a otra". Al ser consultada sobre si extraña estar en televisión, dijo:





Y destacó: "Después del segmento que hacía en TN quedé madrina del comedor 'Unión de Madres' que le da de comer a mamás y a chicos de la calle, o de la cooperativa 'Coco, el CorreCamino' o de ACMA donde rescatan a caballos maltratados. Me encanta ayudar ya sea desde un show a beneficio o estar presente en algunos lugares con mi imagen. Me gusta mucho participar en las campañas solidarias, me gustaría el día que vuelva a la tele unir ese costado solidario con la música".





Acompañarán a María en el show del 16 de junio en Malacara: Mariano Gianoli, productor musical y bailarín; Marcela Nolasco, bailarina; Javier Mujica en piano y Cristián Enciso en batería.