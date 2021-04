La alegría de Florencia Peña: "Mi madre acaba de salir del quirófano, tumor extirpado"

En plena lucha contra un cáncer de mama, Norma (78), la madre de Florencia Peña, había recibido la pésima noticia de que no podía operarse en pandemia.

“Mi madre debía operarse este lunes de algo bastante severo. Le acaban de bajar su cirugía, aun cuando su oncólogo la considera urgente. Así estamos. Ella entiende. Lloramos juntas. Me angustia no poder ayudarla. Pero la situación es grave. El esfuerzo sólo puede ser colectivo”, contaba la conductora la semana pasada en su cuenta de Twitter.

Y el lunes, Florencia habló con Marcela Coronel en "Mientras Tanto", el programa de Mucha radio: “Me di cuenta que la suspensión de su operación oncológica no le pasa sólo a mi madre, sino que le está pasando a mucha gente. Lo que me doy cuenta es que a partir de este decreto (de suspender prácticas médicas que requieran terapia intensiva para concentrar los recursos en la lucha contra el covid) sobre urgencias sí o no, en las clínicas privadas ellos leen lo que quieren”.

LEER MÁS Florencia Peña tras dar positivo de Covid: "Menos mal que no mandé a mis hijos a la escuela"

Luego afirmó: “Porque esta clínica, San Lucas de San Isidro, lo que lee que mi mamá no es de urgencia porque no se está muriendo del cáncer. Y que su cáncer no está tan avanzado. Pero tiene un tumo maligno y tienen que abrirla para saber cómo están sus ganglios y ver qué tratamiento le van a dar. Además, dentro de un mes el sistema de salud va a estar todo peor que ahora. El viernes estuve analizando presentar un recurso de amparo (para operar a mi mamá)”.

Entonces, celebró: “Mucha gente se acercó, parece que el Fleni la va a operar, gracias a la intervención del doctor Capuya. Termina siendo un problema de los privados. Vamos a ver si gracias a Capuya podremos operarla. Mañana se cumple un año desde la muerte de mi papá y está muy triste, muy movilizada y el cáncer es una enfermedad muy psicosomática. Que ella sepa que tiene un cáncer y no se puede operar es tremendo”.

Finalmente, este miércoles a la mañana, Norma fue operada y Flor contó que fue con éxito: "Mi madre acaba de salir del quirófano. Tumor extirpado, cómo tenía que ser. Gracias a todxs lxs que mandaron buena onda y cariño para ella. Y al San Lucas x devolverle el turno de la operación. Finalmente hoy es un día feliz. Gracias @doctorcapuya. sos un crack amoroso", manifestó.

LEER MÁS Florencia Peña confirmó que consiguió que operen a su mamá