Alberto Martín se emocionó al recordar a su mujer, quien murió en junio de 2018: "Un dolor horrible"

"En estos momentos estoy viudo, desde junio del año pasado. Es un dolor horrible. Pero saliendo, despacio. Cuando lo vi a Mariano (Iúdica), que estaba en su camarín maquillándose y me preguntó cómo estoy, le dije saliendo, estoy firme, pero fueron 45 años", explicó el actor, quien estuvo en pareja 45 años.





"Es muy difícil. Bueno, la gente que de alguna manera le ha pasado algo así, que ha perdido un ser de toda la vida, tiene que comprender que es muy difícil, se te viene la casa encima", agregó conmovido.





"De alguna manera, el tiempo y la preocupación, las preocupaciones, te van comiendo. A mí el cuerpo me empezó a pasar factura a partir de junio del año pasado, yo no tenía un dolor, no me dolía la cabeza, no tomaba una aspirina, pero qué pasa, estás concentrado en que vos tenés que pelear por alguien", concluyó Martín.





