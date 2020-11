Alberto Martín: "No podemos olvidar lo que Suar hizo con un montón de actores que estábamos en el geriátrico"

En medio de la crisis que vive Adrián Suar con su productora Pol-ka y el espaldarazo de algunos actores, Alberto Martín salió a cruzar lanzas por el productor y empresario.

Ya en una oportunidad le envió un mensaje a Jorge Rial donde planteaba sus postura de defensa pero hoy la amplió en "Intrusos".

"Me parece que los argentinos no tenemos memoria. Esta es una muestra bien clara. Los actores no nos podemos olvidar lo que hizo Suar con un montón que estábamos, dicho esto entre paréntesis, en el geriátrico. Suar sacó un montón de gente, entre los que me incluyo, no estábamos trabajando. Habíamos dejado de ser galanes, comediantes, de estar en una primera línea, dicho respetuosamente, y de pronto de la noche a la mañana armó elencos muy importantes. Juntó gente muy importante", dijo Alberto en charla con Rial y su equipo.

Y añadió: "Este tipo de cosas hay que recordarlas, no podemos pasar por arriba. Desde lo personal te lo conté a vos y me encantó que guardaras la fidelidad de mi caso personal de cómo se portó él cuando mi esposa durante 10 años no estaba bien. Pero hablo ahora del artista. No puede olvidarse de un tipo que empezó con Poliladron, con la ayuda de su esposa, la historia que todos conocemos, no podemos olvidarnos de lo que hizo en la historia de la televisión, del cine, por el teatro, me da la sensación que no podemos tirar eso por la basura. Si hay cosas que achacar, que todos tenemos, todos tenemos, está bien, perfecto, pero tengamos memoria. Tenemos que ser respetuosos con un tipo que ha hecho tanto por la industria del espectáculo".

En tanto, insistió con la falta de agradecimiento de un sector de su gremio. "Me parece que realmente muchos actores tendrían que estar agradecidos y poner la cara. No estaban haciendo cosas. Con muchos actores fue reincidentes. En tiras diarias, en programas, en elencos importantes. No se puede no ser agradecido con alguien que hizo tanto", expresó.

Y finalizó: "Me da la sensación que son cosas personales. Desde lo personal estoy muy agradecido y capaz hay gente que no estuvo conforme. Pero no se debe ser así con alguien que hizo tanto por nuestra historia. La empresa está parada desde marzo y encima le vamos a tirar una palada de tierra encima".

