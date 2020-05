Alberto Fernández sobre Sergio Denis: "Un artista que quedará para siempre en nuestra memoria"

En la mañana de este viernes se confirmó la triste noticia de la muerte de Sergio Denis a los 71 años.

El cantante, cuyo nombre real era Héctor Omar Hoffmann Fenzel, se encontraba internado desde hace varios meses en una clínica de Belgrano.

Meses antes del fatal accidente, el cantante había estado en varios programas y contó qué había sentido en el momento que sufrió un infarto de miocardio que lo dejó al borde de la muerte.

"En Paraguay estuve muerto. Yo sé lo que es morir. Estuve 17 minutos sin signo vitales. Estaba en un rectángulo negro. Luego hablé con un sacerdote amigo y me dijo que eso tiene un nombre en teología, estaba en un lugar entre la vida y la muerte. Los médicos me dijeron que fue importante que no me haya entregado y de que tenga el corazón totalmente sano”, decía Denis en el ciclo de Mirtha Legrand.

El artista nunca pudo recuperarse de aquel accidente que sufrió en 2019 en Tucumán, cuando se cayó del escenario del teatro Mercedes Sosa en pleno show. Los daños en su cabeza resultaron irreversibles.

Muchos famosos se refirieron a su partida ya que era uno de los referentes musicales del país.

El presidente Alberto Fernández también despidió al talentoso cantante desde las redes sociales.

"Con mucha tristeza despedimos a Sergio Denis, un artista que quedará para siempre en nuestra memoria colectiva por haber musicalizado momentos imborrables de nuestras vidas. Mis condolencias a su familia y amigos", indicó el mandatario argentino en Twitter.