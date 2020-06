Alberto Fernández respondió a la carta abierta que le envió Diego Díaz: "Ya tuvimos mucho tiempo de divisiones"

Diego Díaz, conductor de TyC Sports, decidió escribir una carta abierta al presidente Alberto Fernández, en medio de la pandemia por el coronavirus y en pleno proceso de aislamiento preventivo y obligatorio.

En su texto, el animador asegura que no es de ningún partido y alienta a cerrar la grieta abierta en nuestro país desde hace muchos años y que hoy se agudiza por los detractores y defensores de la cuarentena.

En el día que Cacho Castaña hubiera cumplido años, Diego, en su balcón, reflexionó: "Con el respeto que me merece su investidura, para comenzar, me gustaría decirle que tengo una gran desilusión desde hace ya muchos años con la clase política, pero que uno de mis tantos errores es volver a ilusionarme. Yo no lo voté, tampoco voté a Macri, el protagonista de mi última desilusión. Que no lo haya votado no significa que no tenga la esperanza de que algo cambie, que algo bueno pase"(...), expresó el ex futbolista.

"(...) Me cuesta digerir aquellos que politizan esto, que ensanchan la grieta, que parecen disfrutar que un día haya más infectados de un lado de la General Paz que del otro. De futbolero a futbolero, Presidente, de cuervo a bicho colorado, ayer hubiera cumplido 78 años un Cacho de nuestra cultura y se me vino 'SEPTIEMBRE DEL 88'. Atardeceres en mi balcón mirándonos la calle pensaba y tarareaba, 'qué triste está la Argentina...”. El argentino, tan del beso, del abrazo, de la lágrima, del asado y muchas cosas mas que quedaron tan lejos, cómo no va estar triste!", continuó en relación a la canción de Cacho.

LEER MÁS La carta abierta de Diego Díaz al presidente Alberto Fernández: "Veo en usted una pequeña luz, ojalá no..."

"Eso no quita... (*) que siga existiendo ilusión, deseo, esperanza de que esto algún día pase. Esto es extenuante, para usted, para aquel que le fue letal y para el que le quitó el pan de la mesa. Usted se puede equivocar Presidente, es más, se va equivocar, pero sepa que tiene una oportunidad histórica. No pierda las formas, esas que, sin ser ni M ni K, y con tono docente, empezamos a oír con cierto agrado", sostuvo Diego Díaz sobre Alberto Fernández.

"Le confieso; canas, bigote y ese tono que le decía, me hacen acordar un poco a mi viejo, también docente. Sé, no soy iluso, que con las buenas formas nadie come ni paga el alquiler, pero para las horas que se vienen, serán muy importantes. Veo en usted una pequeña luz de alguien que puede escribir una historia nueva, sin los extremismos anteriores. Ojalá no decepcione a aquellos que seguimos cometiendo el error de volver a ilusionarnos", concluyó.

Y este sábado a la mañana, el Presidente le dejó su respuesta: "Muchas gracias Diego!! Así vamos a hacerlo. Ya tuvimos mucho tiempo de divisiones. Ya es hora de unirnos para poder caminar juntos y construir un destino común. Eso podemos hacerlo. No lo dudes. Que nadie dude. Solo debemos mirar al mañana y dejar de lado el pasado. Abrazo muy grande".

LEER MÁS Fanny Mandelbaum, internada: sufrió un accidente doméstico y debió ser operada