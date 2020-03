Alberto Fernández en "La Peña de Morfi": "Hoy no hace falta el estado de sitio"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, advirtió este mediodía que no le quiere decir a la gente que "estamos espléndidos” porque “no es verdad” aunque aclaró que se está haciendo todo lo necesario para controlar la pandemina.

También insistió con que todos se queden en sus casas y explicó cómo está trabajando todo el aparato estatal para combatir la propagación del COVID-19.

"Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente, que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos, el idiota que circula con fiebre que lastima a la salud de todos, su egocentrismo que no lo deja ver cómo puede dañar al de al lado”, apuntó.

En una entrevista que brindó a Telefe, al ciclo "La Peña de Morfi" que conduce Gerardo Rozín, el máximo mandatario reconoció que han “iniciado acciones legales a más de 2 mil personas" por no cumplir con la cuarentena, y remarcó que "la Argentina de los vivos, de los pícaros, no existe más y espero que nunca más exista".

"Pudimos tomar las medidas a tiempo y aplanar la curva. No sabemos realmente qué es lo que vamos a enfrentar, estamos peleando contra un ejército invisible", estableció. Y señaló: "Yo no quiero decirle a la gente que estamos espléndidos porque no es verdad".

Descartó la posibilidad del estado de sitio, tras decir que si llegan a tener que tomar esa medida es porque los argentinos han hecho muy mal las cosas. "No quisiera llegar a eso", remarcó.

"Estamos comprando respiradores artificiales”, manifestó y planteó la necesidad de que el Ejército "se involucre en la logística" y en las operaciones a lo largo del país.

“A partir de mañana vamos a saber cómo resolvemos el problema de los monotributistas y quienes reciben una AUH, del pequeño comerciante que no puede vender, todos esos casos mañana van a empezar a tener respuestas. No podemos sumarle a la pandemia la intranquilidad de sobrevivir”, adelantó acerca de la situación económica de los argentinos y advirtió: “Vamos a tener un parate de la economía”.

Mañana a las 11 convocó a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, junto con Kicillof, para analizar qué logística van a desplegar para que todo sea atendido.

