Alberto Fernández y Fabiola Yañez denunciaron al titular de una agencia periodística por "violencia de género mediática"

El presidente Alberto Fernández contrató a un abogado penalista para denunciar al dueño de un portal periodístico que había publicado dos notas ofensivas sobre la primera dama Fabiola Yañez.

El titular de la Agencia Nova, Carlos Casalongue -reiteradamente apuntado por sus polémicas publicaciones y maniobras cercanas al chantaje-, será indagado el próximo lunes por "violencia de género mediática". Las publicaciones que enojaron a la pareja presidencial ya no están en Internet.

El abogado Juan Pablo Fioribello fue el elegido por Fernández la semana pasada, para llevar a los tribunales al supuesto ofensor de su mujer.

PrimiciasYa.com se contactó con el doctor Fioribello por este tema, pero prefirió no brindar declaraciones al respecto dado que todo se dirimirá en el marco de la Justicia.

El abogado firmó la denuncia junto a su socio Mariano Lizardo, y luego se presentó con Fabiola Yañez ante la fiscalía general de la Ciudad para ratificarla personalmente.

El lunes por la mañana, Casalongue también será indagado por una denuncia previa que le hizo la ex diputada Vilma Ripoll. "Por el tetazo que hacemos una vez al año en la puerta de la catedral, él nos dijo que éramos incogibles, que éramos horribles, unas barbaridades que me dieron asco. Entonces, le hicimos la presentación. Pero nunca lo pudimos encontrar. No hubo forma. Y tiene una relación fuerte con el poder político. Hace cualquier cosa y se mueve con total impunidad", dice la diputada en charla con el Diario Clarín.

"El termino incogibles utilizado en el titulo tiene un carácter claramente estigmatizante y denigrante hacia las mujeres", dice la denuncia de Ripoll por supuesta discriminación. "Con dicha expresión, refiere a mujeres que no seríamos dignas siquiera de gozar del sexo, de ser deseantes o deseadas por otro, y también pasibles de ser privadas de algo tan humano como es la sexualidad. Por ello, es de un grado de violencia que no se puede tolerar, enmarcado en lo que se denomina violencia simbólica, ya que el mensaje tiene un contenido dirigido a perpetuar estereotipos y la desigualdad hacia las mujeres".

