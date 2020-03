Alberto Cormillot enfrentó las versiones sobre su salud en medio del temor mundial por el Coronavirus

En las últimas horas Alberto Cormillot de 81 años se vio envuelto en algunos rumores que había contraído Coronavirus a raíz de algunas complicaciones que tuvo.

Lo cierto es que el prestigioso médico grabó un video para explicar los síntomas que sintió y desmintió tener la enfermedad que causa alerta en todo el mundo.

LEER TAMBIÉN: La luna de miel de Alberto Cormillot y Estefania Pasquini

"Aclaración y es importante que compartamos información fehaciente. Próximamente les contaré como evoluciono. Desde ya, muchas gracias por su preocupación y acompañamiento", expresó Cormillot en el video que difundió en Twitter e Instagram.

"Hoy me fui del programa de Marcelo Longobardi porque me sentía mal, empecé a tener fiebre. A esta altura tengo una gastroenteritis y no tengo ningún síntoma respiratorio, no tengo fiebre, no tengo tos, no tengo dificultad para tragar", indicó el médico.

LEER TAMBIÉN: Alberto Cormillot, indignado por ser vinculado con la peligrosa nuez para adelgazar de la India

Y aclaró: “Me habían recomendado reposo, pero estoy yendo a una reunión que tiene que ver con el coronavirus y que me interesa. Quiero hacer todo lo posible por colaborar en este momento. Ni yo vine de Japón, ni mi novia de España, ni yo tengo Coronavirus”.