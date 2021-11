Alarmante mensaje de Carmen Barbieri sobre la muerte en medio de su aislamiento

Carmen Barbieri se ausentó el lunes a la conducción de su ciclo de televisión Mañanísima y apenas comenzó el programa se explicó el motivo: está aislada tras presentar síntomas compatibles con coronavirus.

"Lamentablemente, (Carmen) está aislada. Tuvo algunos síntomas (de coronavirus) el fin de semana y su médico, que la cuida mucho y que es el doctor que le salvó la vida, le dijo que se quedara en su casa", se indicó desde su ciclo.

"No nos olvidemos que Carmen pasó con un Covid terrible hace ocho meses nada más. Que estuvo en coma, que estuvo intubada. Creo que ya se hisopó y está esperando los resultados", agregó Pampito, uno de los panelistas del programa.

Y explicó al respecto: “Hablé por teléfono y Carmen pasó una noche un poquito complicada pero por nervios así que vamos a estar cuidándole el programa. Esperamos que el resultado de negativo y que mañana Carmen esté nuevamente acá. La verdad es que ya la estamos extrañando, se extraña su energía. Ella es la capitana de este barco".

En enero de 2020, Carmen Barbieri pasó varias semanas internada en la clínica Zavala por coronavirus y hasta estuvo en coma por un cuadro de neumonía bilateral tras contagiarse de covid-19.

Lo cierto es que el lunes por la tarde, desde su cuenta de Instagram, Carmen Barbieri lanzó una alarmante reflexión sobre la muerte en sus historias.

"Cuando me muera... No llores ya no podré escucharte. No me pidas disculpas pues no te podré perdonar. No me lleves flores pues no podré agradecer y aunque grites allá afuera, tus lamentos no podré oir. Ama hoy, actúa hoy, porque mañana puede ser muy tarde", expresó.