Ailén Bechara y la terapia post maternidad: "Me di cuenta que lo necesitaba porque colapsé"

Ailén Bechara dio a luz a Francisco a mediados de junio, su primer hijo junto al representante de futbolistas Agustín Jiménez.

ailen bechara.jpg

En ese contexto, la modelo contó en "Morfi, todos a la mesa", Telefe, que luego del nacimiento de su bebé su pareja dejó el país durante un mes y la maternidad no le fue tarea fácil.

ailen bechara.jpg





"Yo hice terapia toda la vida. Después, empezaba y dejaba. Pero me di cuenta que lo necesitaba porque colapsé. Me di cuenta de que no puedo con todo. Uno se carga con esto de que es mujer y que puede. Pero no podés sola... A terapia voy sin el bebé", comentó la rubia.

Bechara, además, ahondó sobre los días que transitó con su hijo recién nacido en soledad por el trabajo de su pareja.

ailen bechara 2.jpg





"Agustín se fue un mes. Una necesita al padre del bebé al lado. Pero es su trabajo y desde el día uno supe que era así", contó.

Y agregó: "Pero no es fácil... Cuando él se viajó afuera, yo me fui al pueblo para estar en contacto con la familia. Lo que menos quería era quedarme sola. Con Agustín hacíamos videollamadas todo el tiempo", relató.

Embed