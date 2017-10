Ahora, Yanina Latorre, también se peleó con Flor Marcasoli

Si existiera un récord de peleas televisivas, seguramente, Yanina Latorre se llevaría el máximo premio. Desde hace semanas, la rubia no cesa en sus confrontaciones y no se le achica a nadie.

Este jueves, la panelista se agarró feo con Flor Marcasoli en Los Ángeles de la mañana, luego de que la modelo quien la acusara de desprestigiarla ante el empresario Omar Suárez, dueño del boliche Cocodrilo.

"Lo que pasó es esto. Omar le dice: 'Yanina, ¿vendrías a hacer temporada en el verano?'. Y ella le dice: 'No, ni loca voy a Mar del Plata. Yo me voy a Miami. Aparte, yo te dije que no voy a ir a trabajar a una obra con putas. Estaba yo al lado, me miró y se rió. ¿Cómo lo tengo que tomar? ¿Qué es... un halago?", disparó la vedette en el programa que conduce Ángel de Brito.

Por supuesto, la mujer de Gambetita desmintió las acusaciones: "No me ofreció ir a su revista. Y yo no voy a discutir esto. Estás mintiendo y no está bueno lo que hacés. Yo sé que te querés colgar, que necesitás prensa... Me da pena lo que estás haciendo", disparó Yanina.

Pero Marcasoli no se quedó atrás: "No estoy mintiendo y no me quiero colgar, me resta, Yanina. Esto no me suma para nada. Me das pena porque insultás, agredís, no tenés límite con la gente y maltratás. No sé quién te pensás que sos, tenés que bajar un cambio", expresó súper enfurecida.

"Yo no te insulté, ni te agredí... Ángel sacame de esto...", continuó Yanina Latorre, quien finalizó tratando de mentirosa a su nueva enemiga y asegurando que sólo había hablado en broma con Omar Suárez.

No te pierdas el video de esta nota.

Embed