Agustina Kämpfer le contestó a More Rial: “No creo que las personas que odian puedan ser felices”

Agustina KÄmpfer se refirió a los dichos de Morena Rial, que -en una entrevista para la televisión uruguaya- dijo sobre la periodista: “La odio, nos llevamos muy mal”.

La mala relación entre ambas data de 2016, cuando Agustina mantuvo un romance con Jorge Rial. Los periodistas convivieron en la casa del conductor de “Intrusos”, América, y compartieron varios viajes, pero el vínculo con Morena nunca fue bueno.

La joven llegó a decir que no la saludaba cuando la veía y lo repite siempre que le preguntan que no la quiso nada.

Ante esto, Agustina brindó a un movil a “LAM”, El Trece, donde se refirió a la hija de su ex. “Es la hija de una persona con la que estuve hace mil años, y yo tengo por costumbre cuando me separo puedo llegar a dar las explicaciones públicas que considere que esté bueno dar en un tiempo cercano a la separación. Una vez que pasó ese tema cierro el tema de una vez y para siempre”, comenzó diciendo.

“No es mi estilo pasear por los programas de televisión a hablar de personas que no están y no volverán a estar en mi vida, no me interesa, no lo necesito. Solo me ocupa mi presente que es hermoso”, afirmó.

Sin filtro, la periodista agregó: “Tampoco creo que las personas que odian puedan ser felices. El odio y la felicidad no van de la mano”.

“Morena invitada a un programa pidió expresamente a los conductores que le preguntaran por mi. Es como que no puede parar de hablar de mi. A mí francamente me da lo mismo”, dijo sin querer contar de qué ciclo se trata.

