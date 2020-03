Agustina Kämpfer contó que sufrió violencia: "La sensación horrible de cómo se acerca la mano del hombre"

Agustina Kämpfer compartió un extenso video en Instagram por el 8 de marzo -día internacional de la mujer- y habló sobre su experiencia personal sobre la violencia de género.

La panelista de "Nosotros a la mañana" comenzó su crudo relato hablando de la importancia de la fecha para las mujeres.

"Hoy es 8 de marzo y es imposible decir feliz día cuando las estadísticas nos indican que nos quitan la vida cada 23 horas, cuando no queremos seguir en una relación, por libres, autónomas, por bellas por donde se nos mire, combativa, porque somos madres o no queremos ser madres, porque nos gusta salir con nuestras amigas”, indicó Kämpfer.

"Los peores desenlaces siempre empiezan con pequeños avisos. No quiero decir que todo acto machista va a terminar en femicidio. Parece fácil estar sentada y decirles, pedí ayuda, denunciá”, agregó la periodista.

LEER TAMBIÉN: Agustina Kämpfer contra Nicole Neumann: reveló un particular detalle que pidió la rubia en su contrato

Kämpfer además narró su historia personal: “Yo estuve ahí, sé lo difícil que es decirle que no a un enfermo, la sensación horrible de cómo se acerca la mano del hombre que pensabas que amabas".

“Con esta lamentable experiencia que tengo te digo que te pares, que seas fuerte, que salgas ya de ahí si tu corazón te lo está pidiendo. Si no podes hacerlo hoy mismo armate un plan... No escuches a quien te denigra y no te compares con nadie", explicó.

Y pidió: "Si sos varón y estas viendo este video, más allá de lo gran hombre que sos, te tomes un tiempo para sentir este dolor. Cuando hayas podido identificar que hayas sido violento pedí perdón".

LEER TAMBIÉN: Agustina Kämpfer contó cómo fue que quedó embarazada y tuvo a su hijo junto a un amigo

"Probablemente la mujer que te padeció lo necesite o no, pero es lo que te corresponde. No nos subestimen caballeros, y no te subestimes, hermana. Todos los días es el día de la mujer que lucha con todas nuestras fuerzas por algo que nos corresponde. No vamos a dejar ir lo que es nuestro. Les mando amor", finalizó sentida.