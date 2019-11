Agustina Kämpfer contó cómo fue que quedó embarazada y tuvo a su hijo junto a un amigo

A dos años de haberse convertido en madre de Juan, Agustina Kämpfer reveló cómo fue que tomó la decisión. La periodista sorprendió en 2017 al anunciar que estaba esperando su primer hijo junto a su amigo Agustín Badaracco.

El asombro fue mayor ya que venía de separarse hace pocos tiempo de Jorge Rial, con quien había salido durante casi un año.

Agustina reveló en “Nosotros a la mañana”, El Trece, cómo fue que se convirtió en madre. La periodista de 38 años se reencontró con una amigo de toda la vida, Badaracco un cheff que vive en México, y se animaron a buscar un bebé juntos de manera natural y no mediante inseminación artificial como se creyó.

"Este amigo de toda la vida vino a Buenos Aires, nos reencontramos y nos preguntamos: '¿Te gustaría ser madre?'. 'Sí, un montón'. '¿Te gustaría ser padre?'. ‘Sí, un montón'. Entonces dijimos: ‘¿Por qué no tenemos un hijo?’. Y es Juan", afirmó.

Sobre la relación entre ambos detalló: "En la adolescencia tuvimos una cosa muy adolescente que no cuenta. Fue por concepción natural, impulsados por el deseo que teníamos los dos de tener un hijo. Nunca fuimos pareja, nunca vamos a ser pareja. Yo estoy profundamente enamorada de mi novio (Carlos Gianella), que también es el papá de mi hijo. Juan, al final, terminó teniendo dos papás”, Y, reveló: “Con Agustín solo estuvimos juntos para tener un hijo, fue de una".

"El destino nos acompañó. Me sorprendió mucho haberlo deseado y que se haya concretado así. Era lo que yo más deseaba en la vida. Lo que me está pasando es tan lindo, que cualquier cosa me alegra y me abre el corazón", comentó en aquel entonces.